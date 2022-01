Sorpresi a rubare in un appartamento, si lanciano dal balcone: due ladri in fuga. Preso un complice

Hanno provato a saccheggiare un appartamento a Tor Vergata, quando sono stati scoperti dai poliziotti e così, per fuggire, hanno pensato bene di lanciarsi da un balcone. È quanto successo lo scorso due gennaio con due dei tre malviventi in fuga e uno di loro, catturato. Tutto è iniziato quando gli agenti sono arrivati nel quartiere dove era stata segnalata la presenza di tre persone vestite di scuro che stavano forzando la grata di una porta finestra su un balcone al primo piano.

Arrivati, i poliziotti hanno visto i tre uomini far leva con un piede di porco fra le due ante di una grata di una finestra. Così è iniziata la fuga. I tre si sono lanciati dal balcone: mentre due sono riusciti a guadagnare la fuga, un terzo, inseguito, è stato bloccato ancora con i guanti neri da lavoro calzati. Dalla perquisizione personale sono stati trovati un cacciavite con punta a taglio e una pinza "a pappagallo".

Arrivato sul luogo del furto, il proprietario dell'abitazione, ancora ignaro di essere stato vittima, ha potuto constatare la forzatura della grata della porta finestra della cucina. Non solo. Durante l'arresto, i poliziotti sono stati fermati da un altro residente del quartiere che ha raccontato come poco prima, avesse subito un tentativo di furto nel suo appartamento. Per il ladro catturato, un 31enne, è stata disposta l'applicazione della misura cautelare dell'obbligo di presentazione negli uffici di polizia giudiziaria, a seguito della convalida dell'arresto.