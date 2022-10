Banda di ladri saccheggia casa di un ex calciatore

Questa volta a dare l'allarme è stato un vicino di casa. Il furto nell'appartamento, però, i ladri sono riusciti a portarlo a termine. E non è la prima volta che accade. Da tempo, infatti, le zone di Vallerano, Spinaceto, Mostacciano e Mezzocammino sono state messe nel mirino di quella che sembrerebbe essere una banda di ladri esperti.

Ultimo colpo in viale Vincenzo Marronaro, venerdì notte, sul quale ora indagando i poliziotti di Spinaceto. Vittima un ex calciatore delle giovani della Roma che era a cena fuori con la famiglia. A dare l'allarme è stato un vicino di casa. Secondo la sua testimonianza i ladri in azione sarebbero stati almeno cinque, quindi sarebbero scappati dal giardino raggiungendo una Jeep di colore scuro usata per la fuga.

I ladri avrebbero rubato gioielli e soldi. Un colpo da almeno 20mila euro. Chi indaga non esclude nessuna pista, neanche che i malviventi possano seguire e monitorare le abitudini delle prede prima di agire. Negli ultimi due mesi sarebbe stati denunciati almeno altri tre furti simili.