Roma, banda di latinos in azione: i condomini sorprendono ladri d'appartamento e li fanno arrestare

Le bande di latinos, quelle esperte dei furti in appartamenti a Roma, non si fermano. Due cileni di 39 e 35 anni sono stati sorpresi da alcuni residenti di un condominio di Primavalle, mentre saccheggiavano un casa in una palazzina in via dell'Assunzione. I rumori dei due hanno attirato l'attenzione dei condomini che hanno fatto rete e chiamato subito il numero unico per le emergenze.

Due arresti a Primavalle

Sul posto sono così accorsi i carabinieri del nucleo radiomobile che, una volta entrati nel palazzo, hanno notato la porta dell'appartamento forzata. All'interno c'erano i due cileni che stavano rubando gioielli e contanti. I ladri, per tentare la fuga, hanno minacciato i militari con un grosso cacciavite prima di essere disarmati e arrestati. Avevano con loro diversi arnesi da scasso in uno zaino. La refurtiva, recuperata, è stata ridata ai proprietari.

Le bande di latinos

Non è la prima volta che i latinos, in particolare i cileni, colpiscono provando a saccheggiare appartamenti. Ormai, al pari dei gruppi dei georgiani, sono diventati degli esperti. Perlopiù hanno base a Ostia - o dintorni - e spesse volte si dividono, organizzandosi in piccole batterie, per colpire in diversi quartieri di Roma. Di recente, all'Infernetto, una banda di sudamericani è stata colta sul fatto e bloccata.

I condomini si organizzano

D'altra parte i residenti provano a fare rete, organizzandosi come possono. Proprio a Ostia, pochi giorni fa, sui social sono state diffuse le immagini di un uomo che stava monitorando gli appartamenti vuoti in compagnia di un complice. Un antifurto 2.0 dunque, che già i residenti di Mezzocamino, Primavalle, Monteverde e Massimina hanno testato.