Scala muro di una palazzina per rubare in appartamento, turista lo fa arrestare

Si è arrampicato lungo il muro di una palazzina di via Baccina, in zona Monti, ha rotto la finestra di un appartamento ed è entrato fuggendo con una borsa e uno zaino: un bottino da circa 4.000 euro, recuperato grazie alla prontezza di spirito di un turista.

Protagonista della vicenda un 21enne di origini egiziane, arrivato in Italia a ottobre. Il furto intorno alle 21 di mercoledì: il ladro ha scalato il muro sino alla finestra del secondo piano ed è entrato nell’appartamento (i proprietari non erano in casa), da cui è uscito poi con zaino e borsa, ma l’intera scena è stata notata da un turista che stava passeggiando per Monti e ha subito chiamato il 112.

Il turista ha seguito il ladro dando istruzioni ai carabinieri, che una volta arrivati sul posto con una pattuglia del Nucleo Radiomobile hanno arrestato il 21enne trovandolo ancora con la refurtiva addosso: oltre a portafogli e altri oggetti personali contenuti nella borsa, anche un computer portatile di ultima generazione. Arrestato, giovedì mattina è stato processato per direttissima e condannato a 3 anni e 4 mesi di carcere per furto aggravato.