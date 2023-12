"Dacci la droga", ma sbagliano casa. Così i ladri hanno sequestrato e rapinato coppia sbagliata

Erano andati a colpo sicuro, cercavano droga. Forse avevano avuto una soffiata che qualcuno la nascondesse in casa, in Lungotevere di Pietra Papa. Peccato che i ladri hanno sbagliato appartamento e lì di sostanza stupefacente non ce n'era nemmeno l'ombra. È quanto successo lo scorso 13 dicembre a Roma. Sul caso indaga la polizia di Stato che adesso lavora per capirne di più.

A dare l'allarme sono state le vittime, un uomo di 52 anni e una donna di 49. La coppia era in casa quando i ladri, in serata, hanno fatto irruzione. Cercavano droga da rubare. Il padrone dell'appartamento, tuttavia, ha risposto che lui non ha mai avuto nulla a che fare con cocaina, hashish e marijuana. I ladri, mentre tenevano sotto scacco i due, hanno ispezionato l'appartamento e appurata la veridicità del racconto del 52enne hanno optato per saccheggiare quanto trovato in casa.

Così hanno rubato il portafogli dell'uomo e soldi nascosti in un barattolo. La coppia, andati via i tre ladri, ha dato l'allarme. Il personale medico accorso li ha medicati sul posto. La polizia, dopo aver fatto un sopralluogo nell'appartamento, adesso indaga sulla dinamica del furto anomalo.