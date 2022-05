Entrano in un appartamento e lo saccheggiano, presi dopo la fuga

Avevano appena saccheggiato un appartamento e pensavano di averla fatta franca. La loro fuga con il bottino appresso, è stata però interrotta dai carabinieri che li hanno arrestati. A finire in manette due cileni di 24 e 32 anni.

Due sere fa, alcuni abitanti hanno allertato il 112 per la presenza di persone sospette all'interno di un condominio in largo Apuleio che, dopo aver forzato la porta di un’abitazione, sono entrate all’interno e hanno prelevato una borsa e capi di abbigliamento. Grazie al dispositivo di controllo, i due uomini sono stati quindi bloccati dai carabinieri del Nucleo Radiomobile immediatamente intervenuti e arrestati per furto in abitazione. I militari hanno recuperato la refurtiva e sequestrato diversi arnesi da scasso, trovati in possesso ai due connazionali. Gli arresti sono stati convalidati.