Il maxi colpo da 100.000 euro al dirigente Eni in cinque minuti

Maxi colpo all'Eur. Una banda di ladri ha saccheggiato l'appartamento di un dirigente Eni. Rubati orecchini, gioielli e orologi da centomila euro. Un bottino portato via in meno di cinque minuti.



È quanto successo nel fine settimana a Roma. Un fatto sul quale indagano i carabinieri. Il dirigente Eni non era in casa, era partito con la moglie e al ritorno, domenica sera, ha avuto l'amara sorpresa.



Stando a quanto emerso, l'appartamento saccheggiato non avrebbe un impianto di videosorveglianza. I ladri sarebbero entrati da una porta finestra e poi hanno agito a colpo sicuro, senza lasciare a soqquadro l'appartamento. Nessuno tra i residenti che abitano nel palazzo e in quelli affianco ha sentito rumori sospetti. La coppia ha sporto denuncia. Le indagini dei carabinieri sono in corso.