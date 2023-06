Vede i ladri dallo spioncino, la polizia li sorprende in casa del vicino

Due appartamenti, due tentativi di furto, quattro arresti. Questo il bilancio delle ultime ore nella Capitale per quanto riguarda due tentativi di furti in appartamenti.

A San Basilio i poliziotti del commissariato Sant’Ippolito hanno arrestato due cittadini italiani di 69 e 58 anni sorpresi all’interno dell'appartamento in cui stavano commettendo il crimine. Le forze dell’ordine sono state avvisate e allertate da un vicino che ha scoperto i due uomini mentre scassinavano la porta d’ingresso dallo spioncino. In via Amadeo Cencelli a Torpignattara, invece sono stati arrestati per tentato furto due italiani, 53 e 44 anni, che stavano forzando la porta di un appartamento.

Non si tratta di tentativi di ffurtiuti in appartamento ma sempre in zona, in via Tuscolana invece tre italiani, di 51, 28 e 23 anni, sono stati arrestati per aver rubato un cellulare con la vittima del furto trasportata all’Ospedale Frascati con 5 giorni di prognosi.

Spostandosi nella zona nord della Capitale è stata arrestata a Balduina (piazza della Balduina) una 59enne colombiana che aveva appena borseggiato una passante. L’autrice del furto è stata prontamente intercettata dai poliziotti.

Infine, i poliziotti del commissariato Anzio hanno arrestato, su ordine di custodia cautelare in carcere per rapina aggravata, un cittadino marocchino di 43 anni con precedenti. L’uomo è stato notato dagli agenti presso la stazione ferroviaria Lavinio ed è stato prontamente bloccato.