Entrano in un appartamento, rubano soldi e gioielli, poi scappano in auto: il colpo di due ladri minorenni

Avevano pianificato tutto. Sono entrati in un appartamento nella zona dell'Ardeatino, hanno rubato soldi e gioielli e poi sono scappati a bordo di un'auto. Peccato che i ladri, minorenni, non avevano fatto i conti con i carabinieri del nucleo radiomobile di Roma. A finire nei guai con l'accusa di furto in abitazione, un 17enne e un 16enne romani.

La sera del 23 dicembre, a seguito di una segnalazione giunta al 112, i carabinieri sono intervenuti nell'Ardeatino dove hanno sorpreso i due giovani a bordo di un'auto che tentavano di nascondersi per eludere il controllo. Fermati e perquisiti, i minorenni sono stati trovati in possesso di gioielli in oro e 1.000 euro in contanti risultati rubati qualche istante prima da una abitazione poco distante.

I carabinieri hanno accertato che i due dopo essere entrati in casa hanno forzato una cassaforte portando via contanti e preziosi, poi recuperati e riconsegnati alla proprietaria. Gli arrestati sono stati condotti presso la struttura carceraria minorile in via Virginia Agnelli, come disposto dall'autorità giudiziaria competente.