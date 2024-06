Anziani rapinati in casa da banda di ladri, colpo da 300 mila euro

Colpo grosso a Roma dove in un appartamento a pochi passi da piazza Bologna, una banda di ladri ha rubato gioielli e soldi per totale 300mila euro durante un furto in un appartamento. Il colpo alle 21:30 e in casa, a quell'ora, c'erano i proprietari, una coppia di coniugi, 82 anni lui e 79 lei.

Stando a quanto appreso i tre uomini, sudamericani, sono entrati dalla finestra dello studio con il volto coperto e armati di cacciavite. Dopo aver minacciato i due anziani, in quel momento in sala da pranzo a guardare la televisione, li hanno obbligati a farsi portare alla cassaforte che era nella camera da letto e ad aprirla. Lì, dove era anche il figlio 56enne della coppia, hanno rubato gioielli e soldi. Nessuno è rimasto ferito, mentre i ladri sono fuggiti: sulle loro tracce gli agenti di Porta Pia.