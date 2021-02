Castelverde, rubano gioielli e orologi dalla casa di un'anziana: il furto di una banda di minorenni

Nei loro zainetti sono stati ritrovati tutti i ricordi di famiglia rubati all'anziana signora, ossia gioielli in oro e orologi appartenuti al defunto marito

Sono entrati in un appartamento di una 70enne di Castelverde, periferia est di Roma, si sono intrufolati all'interno e lo hanno saccheggiato. L'anziana, fortunatamente, non era presente al momento della loro irruzione, ma a sentire i rumori ed allertare il Numero Unico per le Emergenze, ci hanno pensato i vicini di casa.

E' così che i carabinieri della Stazione di San Vittorino Romano, hanno arrestato tra giovani tra i 14 e i 15 anni. I tre, colti sul fatto, non hanno accennato neanche alla fuga.

Nei loro zainetti sono stati ritrovati tutti i ricordi di famiglia rubati all'anziana signora, ossia gioielli in oro e orologi appartenuti al defunto marito. Messi a disposizione della magistratura minorile, per i tre minorenni si sono aperte le porte di una Comunità restrittiva per minori.

La refurtiva, invece, è stata consegnata dai Carabinieri all’anziana signora che ha ringraziato i militari per aver salvato i suoi preziosi ricordi dalle mani dei tre ladri.