Il cambio dell'auto e il canale giusto per piazzare la refurtiva, così organizzavano i furti negli appartamenti

Parcheggiavano un'auto in zona Magliana vecchia e lì nascondevano un kit per lo scasso. Quindi si muovevano, raggiungendo i loro obiettivi, le case da svaligiare. Poi, una volta presa la refurtiva, provavano a piazzarla da un loro contatto di fiducia. Così, due ladri - un kosovaro di 28 anni e un albanese di 35 - avevano messo in piedi un giro redditizio, sulle spalle dei residenti di diversi quartieri di Roma.

Dopo giorni di attenti appostamenti e accertamenti, gli agenti hanno raccolto gravi indizi sulla dinamica dei furti e, confrontando le diverse denunce raccolte negli stessi giorni delle indagini, sono riusciti a bloccare i due ladri.

A fermarli gli agenti del reparto volanti, i 'falchi' in borghese della squadra mobile e i poliziotti del commissariato Aurelio. I due, seguiti, sono stati visti in via Generale Giuseppe Valle mentre armeggiavano in un'auto parcheggiata. Poi si spostavano per raggiungere i luoghi da loro individuati per compiere i furti con una seconda vettura.

Arrivati a Val Melaina, sono stati bloccati in largo Gambassi. Nel cofano, dentro una borsa, avevano una smerigliatrice angolare con i relativi dischi e una prolunga di 7 metri per lo scasso. In un altro zainetto, invece, c'erano giraviti, un paio di tronchesi, un piede di porco, cinque torce a led, tre passamontagna e 5 paia di guanti da lavoro.

Addosso, invece, qualche gioiello in oro rubato da un appartamento a Val Melaina. Dalle indagini è anche emerso che prima che i ladri facessero rientro nel solito parcheggio della Magliana vecchia per effettuare il cambio di auto, andavano in zona Aurelio, nell'abitazione di un pregiudicato con precedenti per ricettazione.

Gli arnesi utilizzati per i furti sono stati sequestrati, mentre gli oggetti in oro trovati addosso durante la perquisizione personale sono stati restituiti immediatamente al legittimo proprietario. L'arresto dei due per furto in abitazione aggravato in concorso, è stato convalidato.