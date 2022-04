Il colpo all'ambasciata dei ladri vestiti con la tuta anti covid

Si sono mascherati con la tuta bianca di protezione, uguale a quelle utilizzate da medici nei reparti covid, sono entrati nell'ambasciata della Corea del Sud presso la santa sede a Roma in via Mendola, e hanno saccheggiato gli alloggi dell'ambasciatore coreano.

Sul furto, avvenuto a metà marzo, stanno indagando gli investigatori del distretto Ponte Milvio della polizia di Stato. Il sistema dall'allarme della proprietà non era funzionante e così, nonostante fossero in casa, sia l'ambasciatore che la sua famiglia non si sono accorti di nulla.

I ladri, almeno due secondo i primi riscontri investigativi, hanno portato sia 600 euro, gioielli, e due quadri. La villa all'interno del territorio coreano è stata messa a soqquadro, ma nessuno dei presenti è stato aggredito. Indaga la polizia.