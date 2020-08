Ruba cosmetici nel negozio, poi calci e pugni contro la commessa che la scopre

Sorpresa a rubare in un negozio dalla commesa l'ha colpita a calci e pugni. E' accaduto in un esercizio commerciale della via Tuscolana dove i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato una donna di 45 anni, per rapina impropria.

La donna, già con precedenti, è stata notata dai militari mentre usciva da una porta di emergenza di un negozio di cosmetici di via Tuscolana ed è stata subito bloccata.

Sul posto i Carabinieri hanno accertato che la 45enne romana, aveva appena rubato diversi prodotti dagli scaffali dopo aver aggredito con calci e pugni la titolare del negozio al momento presente all’interno. L’arrestata è stata sottoposta agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.

Ricettazione a Trastevere

Sempre i carabinieri in via Dandolo incrocio con viale Glorioso, i Carabinieri della Stazione Roma Bravetta hanno denunciato in stato di libertà due persone, un cittadino della Tunisia di 23 anni, e un cittadino libico di 24enne, per il reato di ricettazione in concorso.

I due, entrambi già noti alle forze dell’ordine, fermati dai Carabinieri per un controllo, sono stati trovati in possesso di uno smartphone di dubbia provenienza. I militari hanno subito attivato delle verifiche ed hanno scoperto che il telefono cellulare era stato denunciato rubato poco prima da una 27enne romana, la quale ne aveva poco prima denunciato il furto, mentre si trovava in piazza Trilussa.

I Carabinieri hanno rintracciato la vittima del furto e le hanno restituito lo smarphone.

Ladri a Monte Compatri

I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Frascati hanno arrestato un 38enne di Monte Compatri, già con precedenti, per tentato furto in abitazione.

I Carabinieri intervenuti in un’abitazione di via Montemaggiore Belsito, a seguito di una richiesta giunta al 112, che segnalava strani rumori provenire da un giardino esterno di una villetta. I militari intervenuti in pochi minuti, sono riusciti a bloccare il ladro, mentre cercava di rubare una pompa elettrica della piscina esterna, in compagnia di un complice che è riuscito a dileguarsi, prima dell’arrivo dei militari. L’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo.

Evasione a Fonte Ostiense

Poco più tardi, in via Beppe Fenoglio, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Eur, hanno arrestato un 33enne romano, per evasione. L’uomo, già agli arresti domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico, è uscito dal proprio domicilio facendo scattare l’allarme alla Centrale Operativa dei Carabinieri del Comando Provinciale di Roma.

I militari ricevuta la segnalazione dalla centrale operativa, hanno attivato immediatamente le ricerche in zona, sorprendendo il 33enne poco dopo, mentre rincasava. I miliari hanno accertato che l’evaso non era in possesso di alcun permesso e quindi lo hanno arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo, cosi come disposto dall’ A.G.