Ostia, giornalista Rai derubato del pc: "Qualcuno lo sta usando ma non posso fare nulla"

Disavventura per Federico Ruffo, giornalista di 'Mi manda Rai 3' nato e cresciuto a Ostia. Era a pranzo con la famiglia quando, all'altezza del Pontile, qualcuno gli ha aperto l'auto per rubargli il cappotto e soprattutto lo zaino contenente il pc con l'archivio, pieno di documenti, video e dossier. Un danno enorme per Ruffo, ripulito mentre era sceso per mangiare un panino.

Dell'episodio ne ha parlato lui stesso con un post su Instagram: "La polizia ha tentato in tutto i modo di aiutarmi, ma si poteva oggettivamente fare poco, non c’erano tracce. Ci hanno comunque provato per ore, cercato impronte, pattugliato la zona, poi ho sporto denuncia. Tornato a casa, l'app che permette di individuare il computer a distanza ha preso a lampeggiare".

"Il mio computer (insieme a 4 Hard Disk, un’agenda, uno zaino e un cappotto) sono ad Ostia", dice Ruffo mostrando l'indirizzo. "È un condominio e, per legge, non si può perquisire ogni appartamento senza elementi (tecnicamente è anche giusto). Così il ladro sta usando il computer che mi ha rubato anche ora, mentre scrivo. So dove lo sta usando, ma non c'è modo di fare nulla. Ora spero che qualcuno mi aiuti. Anche perché il pc si può bloccare da remoto, è coperto da password, si può bloccare in qualsiasi momento. Per chi ce l'ha non ha alcun valore, per me immenso. Ho tutto il mio archivio".