La banda di falsi operai che si è calata in un tombino per rubare 600 chilogrammi di rame

Si sono finti operai, si sono calati nel tombino e poi hanno rubato seicento chili di "oro rosso"; di rame. Colpo gobbo a Roma, nella zona di Furio Camillo, dove una banda è entrata in azione nel pomeriggio di giovedì otto giugno all'altezza del civico 443 via Appia Nuova. A dare l'allarme i veri operai della Tim che hanno notato il maxi ammanco.

Secondo quanto ricostruito la banda di falsi operai della Tim sarebbe entrata in azione senza dare nell'occhio. Con nonchalance il gruppo ha chiuso la strada, transennandola, e mentre qualcuno è rimasto in superficie altri complici si sono calati in un tombino prendendo 600 chilogrammi di rame. Quindi la fuga a bordo di un furgone. Sul posto la polizia con gli agenti del distretto Appio che ora indagano. Acquisite le telecamere di sorveglianza dell'area.