Ruba 12 monitor al policlinico Gemelli

Ha tentato rubare i monitor dalle pareti di alcune aree comuni del policlinico Gemelli a Roma. Scoperto da un dipendente e fermato dal personale di sicurezza dell'ospedale, l'uomo è stato poi arrestato.

È quando accaduto nella mattinata di martedì, intorno alle 12, quando su segnalazione di un dipendente del policlinico, che aveva intravisto una persona in movimenti sospetti, personale addetto alla sicurezza del Gemelli è intervenuto riconoscendo l'uomo segnalato quale probabile autore di furti di monitor in aree comuni dell'ospedale.



Con l'ausilio di altre guardie giurate prontamente intervenute sul posto, l'uomo è stato fermato ed è stata chiamata la Polizia di Stato che giunta sul posto ha preso in consegna il ladro e lo ha accompagnato al commissariato di Monte Mario. Dalle immagini precedentemente registrate dai sistemi di sorveglianza del policlinico Gemelli è risultato che il fermato corrispondeva all'individuo che aveva rubato i monitor dalle pareti di alcune aree comuni del policlinico.