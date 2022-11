Non solo Mercedes, nel mirino dei 'ladri meccanici' anche i volanti delle Bmw

Non solo Mercedes ma anche Bmw. Torna all'opera la banda che ruba i volanti delle auto delle case automobilistiche tedesche. Dopo le tre vettura depredate degli sterzi in una sole notte a Casal de' Pazzi, San Giovanni e Case Rosse i "ladri meccanici" hanno spostato la loro attenzione in provincia. Nel mirino dei predoni 6 vetture parcheggiate nella notte in via Pereto a Setteville Nord, nel comune di Guidonia Montecelio.

Ieri mattina la brutta sorpresa: deflettori e finestrini rotti per rubare quanto contenuto nell'abitacolo. Al centro dell'interesse della banda una Bmw, a cui i malviventi hanno fatto sparire il volante. Un pezzo di pregio - la cui sostituzione si aggira sui 4mila euro - contenente la centralina della vettura. Un furto di precisione, messo a segno con precisione chirurgica, solitamente effettuato su commissione, con il pezzo molto ricercato nel mercato parallelo delle auto rubate.

Richiesto l'intervento al 112, nella zona di Marco Simone sono intervenuti i carabinieri della tenenza di Guidonia che hanno cominciato le indagini per risalire alla banda dei ladri meccanici che le scorse settimane aveva messo a segno altri furto dalle auto in sosta nella zona adiacente al Golf Club.

Allarme furti a Marco Simone

Furti sulle auto ma non solo, proprio a Marco Simone si sono registrati negli ultimi giorni altri eventi criminosi, soprattutto furti in casa, prima in via Capranina (era l'11 novembre) e poi in via Subiaco (la notte fra il 14 ed il 15 novembre).