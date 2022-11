A Roma c'è una banda che ruba i volanti delle Mercedes

Casal de' Pazzi, San Giovanni e Case Rosse. Ad accomunare i tre quartieri una banda di ladri, specializzata nello smontare e rubare i volanti delle auto. In particolare gli sterzi delle Mercedes. Sono tre i furti messi a segno in una sole notte dai predoni meccanici, spariti in tutti e tre i casi solamente con una delle parti meccaniche delle automoboli prese di mira. Furti su commissione, amari soprattutto per i portafogli dei proprietari delle auto della casa di Stoccarda, costretti a sborsare oltre 4mila euro per ricomprare e far montare il pezzo mancante.

A raccontare il furto subito un 53enne romano, residente in zona Casal de' Pazzi, a cui hanno rubato il volante della sua Mercedes Coupe 2019. "Me lo hanno fatto sparire tre giorni dopo aver acquistato l'auto da un privato - racconta al nostro giornale -. Solitamente parcheggio la vettura in garage, ma la scorsa sera l'ho lasciata nel mio posto auto condominiale, in via Schopenhauer".

La banda che ruba i volanti delle Mercedes

Risvegliatosi la mattina l'amaro buongiorno: "Mi sono trovato con l'auto senza il volante. Rubato nella notte". Una banda di professionisti, come racconta ancora il 53enne: "Sulla macchina non c'erano segni di effrazione", segno che la banda abbia aperto la vettura probabilmente con un dispositivo elettronico ad hoc.

Accertato il furto del volante "mi sono recato a sporgere regolare denuncia al commissariato di polizia di San Basilio dove c'era un'altra persona che aveva subito lo stesso furto, sempre da una Mercedes nella zona di Case Rosse. Parlando con l'uomo che mi ha poi venduto la macchina mi ha infine riferito di un identico furto messo a segno la stessa notte su una Mercedes parcheggiata in strada a San Giovanni".

Tre furti identici in una notte dunque. Un pezzo ghiotto, il volante, dentro a cui si trova anche una centralina. "Nel mio caso i ladri sono stati molto attenti - racconta ancora il proprietario della Mercedes coupe -. Basta infatti una mossa sbagliata per far saltare l'airbag e mandare a monte il furto. Segno che questi ladri sanno come devono lavorare".

Ladri di cerchioni sul lungotevere

Volanti ma non solo, sono infatti centinaia le auto spogliate dei pezzi meccanici da bande specializzati di ladri. Proprio lo scorso weekend i carabinieri hanno infatti fermato una coppia di ladri intenta a rubare i cerchioni di una Audi in sosta sul lungotevere Tor de' Cenci. Sopresi mentre cercavano di far sparire il quarto cerchione, nella Smart usata dai ladri i carabinieri hanno poi trovato le altre tre ruote appena smontate.

Furto dalle auto a Parco Talenti

Lungotevere ma anche Parco Talenti, dove la banda del pit stop ha smontato e rubato - era lo scorso 5 ottobre - tutti e quattro gli pneumatici di una Smart. Furti in serie dalle auto e delle auto, come denunciò il portiere di uno stabile di via Ezra Pound raccontando di come il nuovo quartiere del III municipio Montesacro sia divenuto - durante la notte - "terra di nessuno. Un vero e proprio supermercato a cielo aperto".

Il mercato parallelo delle auto

Un fenomeno, quello delle bande di ladri meccanici, che interessa tutta la Capitale, dove i furti di auto e sulle auto sono a centinaia. Quartiere Africano, Appio Latino, Torrino, Porta di Roma, Gregna Sant'Andrea, Ponte di Nona, Montesacro, Fonte Meravigliosa, sono solo alcune delle zone dove molte volte il buongiorno dell'automobilista vittima di furto è amaro. Un mercato parallello delle auto rubate, che nella maggior parte delle volte vengono prima cannibalizzate e poi rivendute in Italia ed all'estero da vere e proprie organizzazioni criminali transnazionali.