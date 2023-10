La banda dei latinos che saccheggia le ville, sei arresti. Uno era armato

Erano organizzati e si muovevano in gruppo per saccheggiare le ville dell'Infernetto, quartiere dell'entroterra del X Municipio a due passi da Ostia. Una banda di "latinos" composta da cinque cileni e un cubano è stata sgominata dagli agenti della polizia di Stato in una operazione che certifica, ancora una volta, come il core business dei cileni sia quello dei furti, come avevamo raccontato in questo articolo.

La banda era anche armata. Uno di loro, infatti, nascondeva una pistola calibro 22 sotto al letto e, nel momento del blitz che è costato l'arresto al gruppo, ha provato a usarla contro gli agenti prima di essere disarmato.

Il "palo" e il sistema per disinnescare gli allarmi

A dare impulso all'indagine è stato un agente libero dal servizio che aveva notato uno strano movimento in una villa all'Infernetto e di auto con il motore acceso con un uomo al volante, che attendeva poco distante. Era il "palo" della banda. Il poliziotto è riuscito a bloccare l'uomo, mentre altri due suoi complici sono riusciti a scappare.

Il ventunenne intercettato dall'agente del X Distretto Lido aveva con sé un apparecchio disturbatore di frequenze jammer a 27 antenne, un marchingegno elettronico per aggirare gli allarmi delle case. Presso la villa di fronte alla quale è stato fermato effettivamente c'era stato un tentativo di furto. Il jammer e l'auto sono stati sequestrati e il ragazzo cubano è stato arrestato.

I complici della banda

Il gip ha poi convalidato l'arresto applicando all'indagato la misura dell'obbligo di presentazione negli uffici di polizia. Il giorno seguente, sempre in zona Infernetto, lo stesso agente ha visto in un negozio un ragazzo cileno di 22 anni, era una delle persone che gli erano sfuggite il giorno prima.

Il giovane è entrato e uscito con l'auto da un comprensorio e poco dopo è stato bloccato dagli investigatori del X Distretto che, chiamati dal collega, erano giunti sul posto. Inutile il tentativo di disfarsi di un sacchetto con all'interno dei gioielli in oro.

Il blitz e l'arresto

A quel punto è scattato il blitz. I poliziotti hanno deciso di effettuare una perquisizione nell'abitazione del fermato. Quando sono arrivati nel comprensorio, da uno dei mini appartamenti, è uscito il 21enne cubano che faceva da "palo" e che ha iniziato a strillare per ostacolare il controllo. Gli agenti sono riusciti comunque ad accedere nell'appartamento dove erano presenti quattro cileni di 59, 33,28 e 27 anni che, nel tentativo di fuggire, sono corsi nell'unica camera.

Il 33enne ha anche cercato di raggiungere una pistola calibro 22, catalogata come arma comune da sparo e generalmente usata come lanciarazzi, nascosta sotto al letto, ma è stato raggiunto e bloccato da uno degli agenti prima di afferrare l'arma. Oltre alla pistola appena descritta, all'interno dell’appartamento è stata trovata una replica priva del tappo rosso di una pistola calibro 9 millimetri e numerosi oggetti di valore quali orologi, bracciali, anelli, penne, occhiali, profumi, verosimilmente tutto materiale oggetto di precedenti furti ed alcuni attrezzi che potrebbero essere usati per scassinare porte e serrature.

Le accuse

Al termine degli accertamenti i cinque cileni sono stati sottoposti al fermo di indiziato di delitto perché gravemente indiziati di aver violato la legge sulla circolazione delle armi e del reato di ricettazione e accompagnati in carcere a disposizione della Magistratura. Il gip di Roma ha accolto la richiesta della procura e ha disposto per 4 cileni loro la misura della custodia cautelare in carcere. La posizione dell'33enne, invece, è ancora al vaglio dell'autorità giudiziaria.