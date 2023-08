Ladro scooterista saccheggia locali e negozi, tre furti in pochi giorni

Con il casco semi integrale da scooterista nascondere il volto ha distrutto la porta finestra del salone di bellezza 'On Hair' in via Castelforte 36, in zona Villa Gordiani, rubando attrezzature costose. Un furto consumato nella notte, intorno alle tre come testimoniano le telecamere di sorveglianza dell'esercizio. A denunciare il fatto a RomaToday è la titolare del salone: "Quel ladro ha rotto e rubato tutto. Avevo chiuso il centro sabato scorso alle 19, lunedì poi ho visto la sorpresa, per così dire".

Il ladro, come si vede dalle immagini, ha agito in pochi minuti. Aveva un maglietta a maniche corte e pantaloncini, poi quel casco nero che gli nascondeva il volto. "È entrato alle prime ore di domenica. Ha rubato quattro piastre per capelli e due phon professionali. Attrezzi del mestiere che hanno un valore di circa 1800 euro. Poi si è portato via anche un computer portatile", racconta.

Sono pezzi che hanno un valore anche se rivenduti on line. E poi ci sono i danni al negozio: "Ci siamo subito adoperati per rifare parte dell'ingresso e mettere a regime ciò che ha divelto nel salone". Quello di domenica, secondo la titolare di 'On Hair', che ha presentato regolare denuncia, non sarebbe un furto isolato: "In zona stanno entrando in parecchie attività. Qualche giorno fa è toccato a un bar e la sera prima a una pizzeria. Questi furti, con tanto di danni alle nostre attività, ci mettono in ginocchio".