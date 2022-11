Seduta al bar viene derubata della borsa da una coppia di ladri

Quando si è accorta di essere stata derubata della borsa era già troppo tardi. I ladri erano già saliti su un'auto ed avevano fatto perdere le proprie tracce. Vittima di un furto con destrezza una donna romana di 49 anni, finita nel mirino di una coppia di predoni mentre era seduta ad un bar al Prenestino.

Il furto si è consumato intorno alle 11:30 di lunedì mattina in via Roberto Malatesta. Fatta sparire la borsa della donna la coppia di ladri - due giovani ragazzi - si è data alla fuga su via dell'Acqua Bullicante, dove ad attenderli a motore acceso c'era un terzo complice a bordo di un'auto con la quale la banda è poi scappata.

Accortasi del furto la 49enne ha chiamato il 112. Sul posto sono quindi intervenuti gli agenti dei commissariati Esquilino e Porta Maggiore. Raccolta la testimonianza della donna gli agenti hanno cominciato le ricerche dei ladri, riusciti a far perdere le proprie tracce.