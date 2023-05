Ladri in casa mentre i proprietari sono a cena fuori, rubati gioielli e denaro

Banda del sonnifero ma non solo. Un sabato fuori con la famiglia rovinato. Una cena al ristorante indigesta per una famiglia dei Castelli Romani che al rientro ha trovato la casa svaligiata. I ladri sono entrati all'opera sabato sera a Velletri scappando poi con denaro e gioielli.

È stato il proprietario di casa intorno alle 23:00 di sabato 20 maggio a fare l'amara scoperta. Rientrato con la famiglia ha trovato la porta d'ingresso forzata. Una volta nell'appartamento di via Vittorio Marandola i segni del passaggio dei ladri. Cassetti svuotati e casa a soqquadro con la banda riuscita a scappare con i preziosi trovati nell'abitazione.

Richiesto l'intervento al numero unico per le emergenze sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Lariano che hanno accertato l'avvenuto furto. In fuga i ladri, riusciti al momento a far perdere le proprie tracce.