Pranzo amaro: turista derubata mentre è seduta al tavolo del ristorante col marito

Un pasto amaro. Ad essere derubata della borsa mentre era seduta in un ristorante del Centro Storico insieme al marito una turista svedese di 59 anni. A rovinarle il pranzo due ladri poi arrestati dai carabinieri.

Erano da poco passate le 13:00, quando i due soggetti, già noti alle forze dell’ordine, sono entrati in azione a piazza Barberini. Sfortunatamente per loro, i Carabinieri in servizio in abiti civili, che seguivano i loro movimenti già da qualche minuto, li hanno bloccati subito dopo che si erano impossessati della borsa della turista 59enne, ed hanno recuperato l’intera refurtiva.

I due cittadini algerini, di 30 e 33 anni, sono stati arrestati dai Carabinieri della Stazione Roma Vittorio Veneto e accompagnati in caserma, dove saranno trattenuti in attesa del rito direttissimo.