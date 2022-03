La turista derubata ai musei vaticani con la tecnica del foulard

Una tecnica semplice ma efficace, tanto che la vittima non si è nemmeno resa conto di essere stata derubata, scoprendolo solamente ad arresti compiuti. Nel mirino di due giovani ladre una cittadina ungherese, ripulita del denaro che aveva nello zaino mentre era in fila ai musei vaticani, all'ombra del Cupolone.

Il furto con destrezza si è consumato in tarda mattinata quando due giovani romene senza fissa dimora di 23 e 18 anni sono state notate aggirarsi con fare sospetto da una pattuglia del commissariato Borgo di polizia in servizio di controllo del territorio nell'area di San Pietro.

Confuse fra i tanti turisti in attesa all'ingresso dei musei in viale Vaticano, dopo aver individuato la vittima le ragazze hanno messo in atto la loro tecnica. Appoggiato un grosso foulard su una spalla la 18enne ha nascosto la complice sotto lo scialle con la stessa che, in fila dietro alla turista, le ha poi aperto lo zaino facendole sparire il denaro contenuto nello stesso.

Osservata tutta la scena i poliziotti hanno quindi fermato le due ladre. Informata la 70enne ungherese la stessa si è quindi accorta del furto subito. Accompagnate negli uffici del commissariato Borgo, diretto da Liliana Galiani, le due ladre sono state arrestate per furto e giudicate con rito direttissimo nelle aule del tribunale di piazzale Clodio.