Sorpreso a rubare aggredisce la proprietaria di casa, poi scappa a bordo di un bus

Un coltello a serramanico, un coltellino "svizzero" multiuso, una chiave a cilindro europeo e due calamite circolari. Sono gli attrezzi del mestiere con il quale un ladro d'appartamento avrebbe aperto la porta di una casa a Torrespaccata in pochi secondi se non fosse stato sorpreso dalla proprietaria. Aggredita quest'ultima il malvivente è scappato a bordo di un bus ma è stato prima inseguito dalla vittima e da un vicino di casa e poi fermato nella vicina Centocelle dalla polizia.

I fatti sono accaduti intorno alle 11:00 di martedì mattina (21 maggio) quando una donna ha richiesto l'intervento al 112 dopo aver sorpreso un ladro armeggiare davanti alla porta del suo appartamento in via Vitaliano Ponti. Di rientro in casa la stessa è stata però aggredita e spintonata dal predone che è riuscito così a uscire dalla palazzina di Roma est.

Le urla della donna hanno però attirato un condomino che dopo essere andato in aiuto della vicina ha inseguito il ladro in strada sino a via Filippo Cesari dove il bandito ha preso un autobus di linea in direzione piazza dei Gerani.

Pedinato dai due condomini, nel frattempo in contatto telefonico con la polizia, è stata poi una volante a raggiungere il sospettato in via delle Robinie. Fermato all'altezza di piazza delle Peonie è stato sottoposto a un controllo. Perquisizione nel corso della quale i poliziotti hanno trovato e sequestrato gli attrezzi del mestiere dell'uomo.

Accompagnato negli uffici del X distretto Tuscolano di polizia è stato identificato in un cittadino georgiano di 37 anni. Denunciato il furto dalla proprietaria di casa, costretta a farsi medicare in ospedale in seguito all'aggressione subita, il ladro è stato arrestato per tentata rapina impropria il magistrato di turno ha convalidato il fermo.