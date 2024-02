Sotto scacco dei ladri: sicurezza privata a difesa di commercianti e residenti

Alla mercé dei malviventi. Furti nelle abitazioni e nei negozi, ma anche di auto e moto. Una situazione non più sostenibile per gli abitanti del quartiere Nuova California, a Tor San Lorenzo. Da qui la proposta di un progetto pilota da parte dell'omonimo comitato di quartiere della frazione del comune di Ardea: sicurezza privata a difesa dei ladri.

A spiegare la scelta il Comitato di Quartiere Nuova California: "In considerazione del profondo stato di degrado e abbandono del nostro quartiere, visto l’esiguo numero di forze dell’ordine presenti nel territorio, nonostante l’impegno profuso non riescono a coprire un territorio così vasto e così difficile, vista la mancanza di un commissariato di polizia, in considerazione dei continui e ripetuti furti nelle abitazioni e di molti autoveicoli su proposta di alcuni commercianti locali, come comitato di quartiere abbiamo deciso di aderire al progetto “pilota” di sicurezza privata nel quartiere di Nuova California, (espandibile anche a Tor San Lorenzo e Tor San Lorenzo Lido e altri quartieri di Ardea)".

Un progetto pilota dunque che "prevede l’individuazione di una società di vigilanza con agenti armati, con otto vetture dalle 22 alle 6 ogni giorno, sei vetture presidieranno gli accessi, due vetture gireranno per il quartiere nelle ore notturne, il costo a famiglia (al raggiungimento di 3.000 famiglie che aderiranno al progetto) sarà di 15 euro al mese più iva, al momento abbiamo ricevuto una proposta per tale servizio dalla società di vigilanza “Angel Sat, faremo dei gazebo informativi tutte le domeniche del mese di marzo, per prendere delle pre adesioni (come sondaggio non vincolanti) e distribuire il materiale informativo, vi aspettiamo numerosi per cercare di riprenderci il nostro quartiere, uniti per avere voce.

Promotori dell'iniziativa che saranno presenti: domenica 3 marzo a largo delle marmore dalle 10 alle 12. Domenica 10 marzo davanti la pasticceria salernitana in viale nuova California dalle 10 alle 12. Domenica 17 marzo a largo delle marmore dalle 10 alle 12. Domenica 24 marzo davanti la pasticceria salernitana in viale nuova California dalle 10 alle 12. Domenica 31 marzo a largo delle marmore dalle 10 alle 12.