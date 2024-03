Clienti ai tavoli del locali e ladri in azione

Una serie di furti tra i tavoli dei ristoranti e dei bar di Roma. Episodi non collegati tra loro ma che hanno portato all'arresto due persone a distanza di poche ore. I carabinieri della stazione Macao hanno infatti arrestato un cittadino algerino di 26 anni, sorpreso e bloccato dai militari subito dopo aver sottratto una borsa di una donna mentre era seduta ai tavoli esterni di un bar in via Cavour.

Un carabiniere libero dal servizio, effettivo alla stazione di Ponte Galeria, ha arrestato invece bloccato in via Mario dei Fiori un 34enne originario dell'Algeria, fermato da un cameriere, subito dopo aver rubato un portafogli dalla borsa di una turista mentre stava cenando in un ristorante. L'uomo è stato arrestato.