Doppio furto al supermercato, ladri incastrati dalle telecamere

I colpi messi a segno in via Macchia Palocco dopo la segnalazione dei dipendenti del punto vendita

/ Via di Macchia Palocco

Un furto al mese, sempre nello stesso supermercato di Casal Palocco e sempre con le stesse modalità.

I Carabinieri della Stazione di Acilia hanno arrestato un 27enne e un 29enne che avevano scelto un punto vendita di via di Macchia Palocco per i loro colpi. I militari sono intervenuti subito dopo l’ultimo, commesso lunedì pomeriggio, e li hanno bloccati mentre tentavano di allontanarsi con numerosi prodotti nascosti in un grosso borsone.

I due sono stati arrestati per furto aggravato in concorso e la refurtiva è stata recuperata ma dalle immagini dei sistemi di videosorveglianza i carabinieri hanno riconosciuto i due come i responsabili di un altro furto commesso a giugno nello stesso supermercato.

I due sono stati sottoposti agli arresti domiciliari in attesa delle ulteriori decisioni da parte dell’autorità giudiziaria.