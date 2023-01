Ostia: il ladro degli stabilimenti balneari

E' stato immortalato delle videocamere di sicurezza il ladro che in tre giorni ha derubato due diversi stabilimenti balneari ad Ostia: Il Corsaro prima e Peppino a Mare poi. Identificato in un 50enne italiano, di fatto senza dimora, il ladro è stato denunciato per furto aggravato.

Il furto allo stabilimento Il Corsaro

Il primo furto era stato messo a segno la notte del 21 gennaio scorso allo stabilimento balneare Il Corsaro su lungomare Paolo Toscanelli. Rotto il vetro di una finestra il ladro è entrato nei locali che si trovano sulla spiaggia del litorale romano ed ha rubato un pos ed alcune apparecchiature elettroniche per poi darsi alla fuga.

Ladro da Peppino a Mare

Tre giorni dopo, la notte fra il 23 ed il 24 gennaio il secondo furto. Questa volta nel mirino del 50enne è finito il ristorante-stabilimento Peppino a Mare, sul lungomare Amerigo Vespucci. In un copione già assodato il ladro è entrato nei locali ed oltre alle apparecchiature elettroniche è scappato con delle casse di pesce, delle ostriche ed oltre 300 bottiglie di vino, alcune di pregio. Un furto che aveva trovato la denuncia del titolare del ristorante Mario Bazzullo che dopo aver accertato il furto aveva informato i clienti con un breve video: "Hanno portato via beni strumentali e di vettovagliamento, un danno veramente molto pesante, ma non molliamo”, le sue parole in un breve video condiviso domenica mattina, a poche ore dalla scoperta della visita notturna.

Il ladro degli stabilimenti balneari

In entrambi i casi sul posto per accertare i furti erano intervenuti gli agenti del X distretto Lido della polizia di Stato. Visionate le immagini di sicurezza della zona gli agenti sono quindi risaliti al 50enne senza dimora, rintracciato mentre si aggirava poco distante dal lungomare di Ostia. Trovato con ancora indossi gli abiti usati per i due furti è stato denunciato per furto aggravato.