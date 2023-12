La scuola di Roma est "preferita" dai ladri: tre furti in pochi giorni

A Tor Bella Monaca c'è una scuola, l'istituto comprensivo via Acquaroni, ormai diventata la "preferita" dai ladri. O, secondo qualcuno, dai tossicodipendenti. Nel plesso, infatti, da diversi giorni si stanno verificando una serie di furti, quasi all'ordine del giorno. Da inizio mese sono stati rubati proiettori, tablet, colori, lavagne luminose, astucci, addirittura zainetti che i bambini lasciano a scuola.

Ammanchi che si sommano ai danni alle porte e ai mobili. L'ultima visita dei ladri c'è stata nella notte tra domenica e lunedì. Ignoti sono entrati forzando la porta e poi hanno rubato del materiale scolastico, un pc e un'altra lavagnetta luminosa.

La protesta

Un colpo, per così dire, che arriva a pochi giorni dalla protesta che i genitori e i bambini che frequentano la scuola hanno inscenato lo scorso venerdì, quando sono scesi in strada con megafono e cartelloni con scritto "La nostra scuola non si tocca" e "Giù le mani della scuola", per esprimere la loro rabbia.

A loro fianco anche il personale scolastico e le maestre di via Acquaroni. Secondo le mamme e i papà dei piccoli, i furti sarebbero stati consumati da chi abusa di sostanze stupefacenti proprio a pochi chilometri dal plesso. In sostanza, secondo loro, qualcuno avrebbe rubato il materiale della scuola, per poi rivenderlo e con quei soldi comprare qualche dose.

Le indagini

Un circolo vizioso attenzionato anche dalle forze dell'ordine con i carabinieri che stanno indagando. I militari di Tor Bella Monaca, lo scorso giovedì, hanno infatti denunciato un uomo - già noto per reati simili - proprio dopo averlo trovato con del materiale rubato dal plesso di via Acquaroni. Non è chiaro, al momento, se materialmente abbia commesso lui uno dei furti oppure no. Fatto sta che un'indagine c'è.

Inoltre, secondo quanto si apprende, quell'istituto comprensivo non sarebbe l'unico preso di mira. Tra il sei e il sette dicembre, in zona Villa Verde, a un paio di chilometri da via Acquaroni, un'altra scuola è stata "visitata". In quel caso il ladro, armato di frullino, fu arrestato. Dunque la problematica esiste, tanto che le istituzioni si stanno adoperando a fare la loro parte.

Le prossime mosse

Questa settimana, probabilmente il prossimo 13 dicembre, ci sarà un incontro tra esponenti del VI municipio e del dipartimento scuola del Comune. L'intenzione, come ha spiegato il consigliere municipale Emanuele Licopodio a RomaToday che proprio venerdì era in piazza insieme alle famiglie per protestare contro i continui furti, sarà quella di collegare gli antifurti delle scuole direttamente al numero unici per le emergenze. L'iter, se dovesse iniziare, sarà comunque lungo.