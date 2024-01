Le scuole di Tor Bella Monaca saccheggiate dai ladri, l'ipotesi del materiale rubato rivenduto per qualche dose

Da un mese le scuole di Tor Bella Monaca vengono saccheggiate dai ladri. Da inizio dicembre scorso, infatti, sono stati rubati proiettori, computer tablet, colori, lavagne luminose, astucci, addirittura zainetti che i bambini lasciano a scuola. Ma anche cibi e bevande dalle macchinette. Furti che sono iniziati nel plesso di via Acquaroni e che poi hanno raggiunto anche altri istituti.

L'ultimo caso nella scuola d'infanzia Antonio Cupri. Difficile dire quando il colpo sia stato portato a termine. Di sicuro il rientro a scuola per i piccoli, e per le loro famiglie, è stato amaro. I novanta bambini che frequentano l'istituto di via Poseidone sono dovuti tornare a casa. I ladri hanno rubato un pc, cibo dalla mensa e anche utensili dalla cucina.

Sul posto i carabinieri che hanno trovato anche tracce di sangue. Chi indaga non esclude l'ipotesi che a commettere furti siano persone che abusano di sostanze stupefacenti che rubano materiale scolastico per poi rivenderlo e con quei soldi comprare qualche dose.

Nei giorni scorsi, oltre il plesso di via Acquaroni e l'Antonio Cupri, sono state visitate dai ladri anche la scuola Oscar Romero di via Calimera, la Peter Pan di via Panzera e l'Istituto comprensivo Antonio de Curtis.