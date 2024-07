Cinque furti in tre mesi nelle stessa scuola, ladro incastrato dalle telecamere

Cinque furti in tre mesi nella stessa scuola. É stato convalidato, questa mattina, presso le aule di piazzale Clodio, l'arresto di uomo di 46 anni, romano, sorpreso domenica pomeriggio, a seguito di una segnalazione giunta al 112, in una scuola dai carabinieri della stazione Roma Quadraro. Per lui, in attesa del giudizio, il giudice del tribunale di Roma ha disposto l'obbligo di presentazione in caserma.

Ladro incastrato dalle telecamere

L'uomo è stato sorpreso all’interno dell’istituto comprensivo “Damiano Chiesa” di via del Quadraro, dove era riuscito ad accedere dopo aver forzato una porta e aver messo fuori uso una telecamera della videosorveglianza. I carabinieri lo hanno bloccato mentre tentava di asportare materiale informatico da alcune sale utilizzate per lo svolgimento di corsi informatici.

Cinque furti in tre mesi

L’uomo, un 46enne romano, senza dimora e con precedenti, è stato trovato in possesso di due cacciaviti, uno scalpello e un coltellino, utilizzati per accedere all’interno dell’istituto. Il materiale è stato sequestrato e il 46enne è stato arrestato per tentato furto aggravato. Non era la prima volta che l'istituto veniva derubato, da maggio 5 volte, e grazie alla collaborazione tra i carabinieri e la Direzione scolastica regionale erano sono stati messi a punto dei servizi preventivi che hanno consentito l'arresto dell'uomo.