In comitiva a rubare un motorino. In 5 fermati e arrestati

In cinque per rubare uno scooter parcheggiato in strada. Una banda di ladri maldestra, che non solo non è riuscita nel proprio intento ma ha terminato la propria serata di scorribande con le manette ai polsi. Nel mirino del gruppo un Honda Sh 150. A mettergli i bastoni fra la ruote un residente che li ha notati armeggiare sul blocchetto del motorino mentre portava a spasso il cane per le strade del Prenestino.

Fornita una descrizione dei ladri da parte del residente, in via Luchino Dal Verme sono quindi intervenuti gli agenti dei commissariati Torpignattara a Porta Maggiore. Sul posto hanno trovato il "gruppo di cinque persone" segnalato poco prima al 112 che, alla vista delle volanti, ha provato ad allontanarsi a bordo di una Volkswagen Golf con il motore acceso.

Bloccati prima che riuscissero ad allontanarsi, sono quindi stati accompagnati negli uffici del V distretto Prenestino di polizia. Identificati in cinque uomini, tutti domiciliati al campo rom di via dei Gordiani, i tre che hanno forzato il blocchetto d'accensione del motorino - di 19, 25 e 33 anni - sono stati arrestati per tentato furto aggravato in concorso. Denunciati per lo stesso reato anche l'autista alla guida della Golf, un 18enne, e un minore di 14 anni che si trovava nell'auto, poi riaffidato ai genitori.

Sporta denuncia-querela in commissariato da parte del proprietario dello scooter, e sequestrata la vettura, nel bagagliaio della Golf i poliziotti hanno trovato e sequestrato degli attrezzi atti allo scasso. I tre sono stati messi a disposizione della magistratura per il rito direttissimo.