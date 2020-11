Rubano scooter e li caricano su un furgone, passante li vede e chiama la polizia

E’ stato un cittadino a segnalare due uomini che stavano caricando uno scooter su di un furgone in via Augusto Aubry, nel quartiere Prati, ad una pattuglia del commissariato Esquilino, diretto da Stefania D’Andrea, impegnata nei consueti servizi di controllo del territorio.

Recatisi sul posto, i poliziotti hanno sorpreso due uomini, un 31enne ed un 35enne, entrambi romani, intenti ad armeggiare su due scooter, privi di targa, che da immediati accertamenti sono risultati rubati.

All’interno dello scooter di uno dei due, poi trovato nelle immediate pertinenze del furgone, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato numerosi oggetti atti allo scasso ed un blocca - disco rosso risultato appartenere ad uno dei due proprietari degli scooter rubati.

I due sono stati arrestati, al termie degli accertamenti di rito, per furto aggravato in corso. In quanto mezzi utilizzati per commettere il reato lo scooter del 35enne e il furgone sono stati sottoposti a sequestro.