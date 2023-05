Il ladro motociclista che ruba scooter nel parcheggio dell'università e del policlinico Umberto I

Era diventato l'incubo di universitari, ma anche di medici e infermieri del Policlinico Umberto Primo di Roma che, a fine turno, non trovavano più gli scooter con i quali erano arrivati a lavoro. Furti continui andati avanti da marzo ai giorni scorsi quando la polizia, dopo un appostamento, ha bloccato il ladro.

Si tratta di un uomo italiano di 58 anni. La tecnica del ladro con la passione per le due ruote era collaudata. L'uomo è stato notato dagli agenti mentre entrava con un motorino risultato rubato all'interno della struttura e tentava di andare via con un altro. In sostanza il 58enne, usava un mezzo rubato per arrivare al luogo del misfatto, lo lasciava lì, ne rubava un altro e il giorno dopo tornava per riprendere il vecchio mezzo. Le accuse nei confronti del 58enne, che è stato denunciato, sono quelle di furto e ricettazione. Le denunce sono state fatte in almeno tre diversi commissariati.