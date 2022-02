I ladri che rubano scooter e bici nei garage condominiali

Quando si sono trovati davanti i carabinieri sono scappati a bordo dello scooter e della bici che avevano appena rubato. Riuscito a far perdere le proprie tracce il primo il secondo è stato invece raggiunto e fermato dai carabinieri. A finire in manette un 50enne che - assieme al complice ancora ricercato - aveva appena ripulito un garage condominiale a Colleferro, in provincia di Roma.

L'intervento dei militari della stazione di Colleferro in un garage condominiale di via Mascagni. Secondo quanto ricostruito, due persone si sarebbero appostate nei pressi della rimessa a bordo di un furgone – poi risultato oggetto di furto e con targhe di un altro veicolo, risultate anch’esse oggetto di furto – avrebbero forzato la serratura della saracinesca e iniziato a caricare sul mezzo in loro uso un ciclomotore e due biciclette.

L’intervento dei carabinieri, allertati dalla vittima, ha probabilmente disturbato l’azione dei due, che hanno deciso di abbandonare il furgone e di tentare la fuga, uno a bordo del ciclomotore, l’altro - il 50enne - in sella ad una delle bici rubate, inseguiti, oltre che dai militari, anche dal proprietario.

Dopo una breve fuga, il 50enne è stato raggiunto e fermato dai militari, parte della refurtiva è stata recuperata e restituita, mentre l’indagato è stato portato, dapprima in caserma, poi, su disposizione dell'autorità giudiziaria, in carcere.

Identificato in un 50 bosniaco, nella Capitale senza fissa dimora e con numerosi precedenti, è gravemente indiziato di aver messo a segno un furto all’interno del garage condominiale, insieme ad un complice che, al momento, è ancora in via di identificazione. Dovrà rispondere di furto aggravato in concorso, riciclaggio, ricettazione e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.