Raffica di furti dal centro alla periferia: la Polizia arresta 6 persone

Raffica di arresti per furto aggravato e rapina a Roma, tra il centro e la periferia. Nell'ambito dei controlli da parte della Polizia di Stato a contrasto dei reati predatori, sono state fermate sei persone gravemente indiziate.

Furti in auto al Prenestino

A via Alcamo al Prenestino gli agenti del V distretto hanno arrestato una donna di 32 anni, colta mentre rovistava all'interno di una macchina, notata da un residente che ha allertato le forze dell'ordine. La donna utilizzava una torcia per cercare oggetti all'interno della vettura, dopo averne infranto un finestrino. E' stato il rumore a svegliare di soprassalto il residente, che sceso in strada ha notato i movimenti all'interno. Sottoposta a perquisizione dagli agenti, la 32enne è stata trovata in possesso di un martello frangivetri, due torce portatili e una somma in denaro composta da monete. Dopo i controlli sul posto, è stato riscontrato che nel raggio di 50 metri, sulla stessa strada, altre 9 autovetture erano nelle stesse condizioni con finestrini rotti e gli interni rovistati.

Ruba nelle auto e aggredisce i poliziotti

I poliziotti del I distretto Trevi-Campo Marzio hanno arrestato un ucraino di 35 anni indiziato di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. Gli agenti, nel transitare su Lungotevere dei Tebaldi, hanno notato una vettura con 3 uomini a bordo che procedeva a bassa andatura e che di tanto in tanto si accostava in doppia fila. Dal mezzo scendeva una donna con una torcia in mano che illuminava gli abitacoli delle vetture parcheggiate, verosimilmente al fine di vedere se al loro interno vi fossero bagagli da asportare. Accortisi della presenza dei poliziotti, i tre si sono dati alla fuga. Successivamente nel transitare su via Giovanni Lanza, gli agenti hanno sentito un dispositivo di allarme provenire da un’autovettura e avvicinatisi hanno sorpreso il 35enne che rovistava nell’abitacolo e usciva con una busta di stoffa in mano, incamminandosi in direzione di Largo Brancaccio. I poliziotti hanno provveduto a bloccare l’uomo, che nel tentativo di darsi alla fuga ha spintonato e colpito con gomitate gli agenti, che hanno richiesto l’intervento di altre pattuglie, grazie alle quali l’uomo è stato poi bloccato. Nella colluttazione l'uomo ha perso un cacciavite. Nella busta di stoffa aveva un paio d scarpe, una cassa audio bluetooth e un paio di auricolari.

Furto in un ristorante a Conca d'Oro

In via Val Sillaro, zona Conca d'Oro, un cittadino della Repubblica Centrafricana di trent'anni è stato fermato dagli agenti del III distretto Fidene-Serpentara, del VI distretto San Basilio e del commissariato Villa Glori in seguito ad un furto presumibilmente commesso all'interno di un ristorante chiuso della vicina piazza Capri. L'uomo era riuscito a introdursi rubando il denaro nella cassa e i tablet utilizzati per le ordinazioni. Il trentenne ha tentato la fuga e opposto resistenza con calci e pugni. Addosso aveva quasi 300 euro in contanti.

Taccheggiatori nei negozi

Infine, due furti in negozio. Il primo in una galleria commerciale, dove un addetto alla vigilanza ha notato in un negozio di elettronica due uomini che avevano appena portato via due smartphone. Li ha bloccati appena fuori dal negozio, avvertendo il direttore che ha allertato il 112. La perquisizione ha permesso di rinvenire i due telefoni in uno zaino, oltre a due pellicole per lo schermo e 600 euro in contanti. I due sono cittadini cileni di 18 e 39 anni, indiziati di furto aggravato.

Il secondo furto è stato consumato a via Ugo Ojetti, strada commerciale di Talenti. Gli agenti di Serpentara sono arrivati in un esercizio dal quale era partito l'allarme per il tentato furto di abbigliamento. Un uomo aveva sorpassato le casse con fare sospetto, avendo con sé uno zaino nero. Notato dalla vigilanza, è stato fermato e trovato in possesso di dieci magliette. Il 20enne, cittadino peruviano, è stato in seguito arrestato con l'accusa di tentato furto per un valore complessivo di quasi 300 euro.