Le batterie di ladri che rapinano Rolex dagli automobilisti fermi nel traffico

L'ultimo colpo martedì. Due uomini in sella a uno scooter hanno avvicinato un suv fermo nel traffico in via Giacinto Carini, a Monteverde, intorno alle 16. Uno di loro è sceso con la pistola in pugno, ha minacciato l'automobilista e gli ha rapinato il Rolex Oyster Submariner. Poi è tornato dal suo complice e i due sono fuggiti. Un colpo da ventimila euro.

La vittima, un uomo di 73 anni, nonostante lo choc ha chiamato il numero unico per le emergenze e segnalato alcuni numeri della targa dello scooter e il modello. Elementi utili che ha poi comunicato agli agenti delle Volanti che sono arrivati sul posto. Un passo importante a livello investigativo per rintracciare l'Honda Sh utilizzato per la fuga, sperando anche in qualche aiuto elettronico, delle telecamere di sorveglianza della zona.

Quella andata in scena due giorni fa è soltanto l'ultima delle rapine di questo tipo. Chi indaga lavora su più punti. Il primo, quello di determinare se i malviventi agiscano tutti sotto un'unica regia. Lo scorso 18 maggio, in Prati, un medico è stato rapinato con la stessa tecnica.

In scooter lo hanno affiancato nel traffico, gli hanno puntato un'arma contro e poi sono scappati dopo avergli strappato il suo orologio di lusso, un Audemars Piguet da 25 mila euro. Poi ancora prima ai Parioli e viale del Policlinico dove un uomo è stato rapinato al semaforo.

Senza dimenticare quanto avvenuto in via Ugo Ojetti quando in due hanno tentato la rapina dell'orologio di lusso, ma la vittima in quell'occasione ha reagito sparando. Le armi appunto. Altro elemento sul quale si lavora è per determinare se i ladri utilizzino armi giocattolo, scacciacani o pistole di contrabbando. L'ultimo sono le zone.