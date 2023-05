Il centro di Roma è pericoloso per i turisti: altre tre persone rapinate in poche ore

Il centro di Roma, dalla stazione Termini fino alle vie dello shopping, è pericoloso per i turisti. Nonostante le istituzioni non vogliano parlare di "allarme sicurezza", tanto che di recente il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha sciorinato una serie di numeri in merito all'impiego di donne e uomini delle forze dell'ordine impegnati a vigilare sulla città, il problema c'è.

"Abbiamo una contribuzione annuale col fondo sicurezza urbana, rispetto alle esigenze delle città delle aree metropolitane, e Roma Capitale è al primo posto tra queste. Abbiamo liquidato la quota 2022 e per il 2023 è previsto un aumento della quota di contribuzione annuale pari a 5.362.920 euro e in più dal fondo di giustizia daremo un'assegnazione di un milione di euro a ciascun comune delle aree Metropolitane. Quindi abbiamo in cantiere di dare sul 2023 una ulteriore contribuzione di 6 o 7 milioni circa", ha detto durante l'ultimo comitato per l'ordine e la sicurezza Piantedosi aggiungendo che presto in città arriveranno anche rinforzi di personale. Eppure in una Roma ancora senza prefetto (potrebbe essere nominato questa settimana ndr) le rapine e i furti continuano nelle zone tra la stazione Termini e il dedalo di vie del centro cittadino.

Nella notte di sabato un turista canadese di 34 anni è stato aggredito e rapinato in piazza dei Cinquecento da un uomo che lo ha colpito con un pugno al collo e l'ha derubato della catenina d'oro. Sempre a piazza dei Cinquecento poche ore prima una turista australiana era stata aggredita da due romeni che le hanno portato via il portafoglio.

E ancora, nella notte tra giovedì e venerdì un turista messicano di 29 anni ha subito in pochi minuti due rapine, messe a segno da diversi malviventi in piazza Venezia e in via del Plebiscito. Lo scorso 4 maggio una turista americana è stata derubata della borsa mentre stava facendo shopping da Zara, in Centro Storico. Prima ancora, nella notte fra il 22 e il 23 aprile scorsi, due donne sono state aggredite e rapinate. La prima spinta in terra è stata anche palpeggiata. Colpi che si aggiungono ai continui furti in metropolitana.