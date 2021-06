Oro rosso a ruba: fermati nella zona industriale con 250 chili di rame

/ Via Melibeo

Oro rosso a ruba nella zona industriale de La Rustica, nella periferia nord est della Capitale. A trovare il carico in via Melibeo gli agenti del VI Distretto Casilino, diretto da Michele Peloso, nel corso di controlli finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati predatori.

In tale ambito i poliziotti hanno fermato un furgone con a bordo un 47enne e due ragazzi di 21 e 24 anni. Gli agenti, che stavano monitorando lo spostamento del mezzo dopo che avevano visto i tre caricare due ceste in plastica e una valigia, hanno scoperto all’interno del furgone ben 244 chili di matasse in rame.

Al termine degli accertamenti di rito i tre uomini, con a carico precedenti di polizia, sono stati denunciati per ricettazione. Le matasse in rame ed il veicolo sono stati sequestrati.