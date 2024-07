Sorpresi in un condominio, in casa dei ladri smartphone e tablet rubati in appartamento

Sorpresi in un condominio in zona Villa Gordiani, al Prenestino. Una banda di ladri, nel cui appartamento è stata trovata della refurtiva fatta sparire da altre case. A fermarli su chiamata al 112 per persone sospette all'interno di un palazzo i carabinieri del nucleo operativo della compagnia Roma Piazza Dante sono intervenuti in via Riccardo Pitteri.

In pochissimo tempo i militari hanno raggiunto l’indirizzo indicato ed hanno sottoposto a controllo 3 cittadini stranieri di 18 23 e 42 anni, tutti senza fissa dimora. Successivamente i militari hanno eseguito la perquisizione presso la loro abitazione rinvenendo all’interno dell’appartamento, 5 telefoni cellulari, una macchina fotografica digitale, un pc portatile, un tablet, diversi orologi di varie marche, cuffie wireless per cellulare e la somma contante di circa 700 euro.

Di alcuni degli oggetti rinvenuti è stata accertata la provenienza furtiva, mentre per i restanti oggetti sono in corso ulteriori accertamenti. I 3 soggetti sono stati denunciati per ricettazione in concorso.