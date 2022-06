I professionisti dei furti in appartamento, trovati con i gioielli appena rubati

Sono specializzati nei furti in appartamento. Professionisti nello svaligiare le case senza lasciare effrazioni e mediante l'utilizzo di grimaldelli ed attrezzi da scasso ad hoc, molte volte creati artigianalmente per stare sempre un passo avanti ad anrifurti e porte e finestre blindate. A finire in manette dopo aver svaligiato una casa in Prati due cittadini georgiani, fermati con ancora la refurtiva nell'auto.

Nello specifici il duo di topi d'appartamento è entrato all'opera a piazza Mazzini. Sulla loro strada hanno però trovato i carabinieri del nucleo operativo della compagnia Roma Trionfale che li hanno fermati, nel corso di un normale controllo alla circolazione stradale.

A bordo dell'auto due cittadini georgiani di 39 e 45 anni, nella Capitale senza fissa dimora e con precedenti. L’atteggiamento eccessivamente nervoso dei due ha spinto i carabinieri ad approfondire le verifiche, rinvenendo nell’auto strumenti da scasso e oggetti di valore tra gioielli e apparati elettronici, risultati provento di un furto messo a segno poco prima in un appartamento poco distante.

La refurtiva, previo riconoscimento, è stata riconsegnata alla vittima mentre i due cittadini georgiani, gravemente indiziati di furto in abitazione in concorso, sono stati arrestati con l'autorità giudiziaria che ha poi convalidato i fermi all'esito del rito direttissimo.