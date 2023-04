Serie di furti nel quartiere: negozi e bar saccheggiati. I residenti pensano alle ronde

Bar e negozi presi d'assalto al Portuense. Furti a raffica, c'è chi ne conta quindici in una notte. Vetrine spaccate e casse ripulite. Lo scenario descritto è stato denunciato da Marco Palma, consigliere dell'XI Municipio che ha presentato una interrogazione urgente per la mancanza di sicurezza nel quartiere, tanto che alcuni residenti starebbero pensando a organizzare ronde di quartiere.

Al bar 'Tazza d'oro' di via Fuggetta, come racconta anche Alessia Marani in un articolo del Messaggero, ignoti hanno agito con una mazza. Hanno sfondato il vetro rubando le bottiglie di valore, i soldi del fondocassa, le uova di cioccolato. Al bar di piazza Certaldo, invece, hanno tagliato la serranda. Furti consumati anche nei negozi di via Ribotti, al sushi restaurant su via Maroncelli, al negozio di casalinghi in piazza Lorenzini, al parrucchiere e ad un ferramenta in via Sirtori e alla pasticceria di via Frattin.

Palma sulla problematica ha presentato un'interrogazione urgente: "Alcuni residenti mi hanno chiesto di organizzare ronde di quartiere. Sinceramente e constatata la situazione non mi tirerò indietro. Ci dobbiamo ancora organizzare ci vedremo dopo Pasqua ma proprio per queste festività chiediamo che sia di giorno che di notte, ci possano essere momenti di maggiore attenzione da parte delle forze dell'ordine. Le eventuali ronde avranno il compito di osservare ciò che accade e di chiamare nell'immediato le forze dell'ordine".