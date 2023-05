C'è una banda del sonnifero che spaventa Roma ovest: salgono a 5 le case svaligiate mentre i proprietari dormono

Ancora ladri in casa mentre i proprietari dormono in camera da letto. Dopo Massimina la banda è entrata all'opera a Ponte Galeria dove nella notte i topi d'appartamento sono riusciti a entrare in una abitazione ed a scappare con soldi e gioielli. Al risveglio martedì mattina l'amara sorpresa, con la richiesta d'intervento alla polizia.

Nel mirino dei predoni un'abitazione di via Gambasca. Dopo aver praticato un foro in una porta finestra i ladri l'hanno aperta. Una volta in casa, nonostante la presenza dei proprietari intenti a dormire nelle rispettive stanze da letto, i malviventi hanno aperto cassetti e mobili rubando quanto trovato. Ripulite alcune borse nel cortile dell'abitazione - poi ritrovate vuote - sono scappati con soldi e oro. Chiamato il numero unico per le emergenze sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato San Paolo di polizia che hanno accertato il furto consumato.

I ladri mentre dormono in casa

Ancora provato e scosso è lo stesso proprietario di casa a spiegare al nostro giornale cosa accaduto, paventando l'ipotesi di "essere stato addormentato". "Mi sono alzato alle 3:00 della notte per andare in bagno e la casa era in ordine", spiega Billah Sazal, che si trovava in casa insieme alla moglie. Al risveglio stamattina "sia io che mia moglie avevamo un forte mal di testa - racconta ancora il 47enne nato in Bangladesh e cittadino italiano dal 2002 -. Hanno fatto un buco alla zanzariera sulla porta finestra. Poi, penso con un bastone, hanno preso le chiavi che avevo lasciato su un mobiletto e sono entrati con le stesse dopo aver aperto la grata di acciaio".

Storditi con del sonnifero

Una volta in casa "sono entrati nella camera dove io e mia moglie stavamo dormendo. Hanno aperto i cassetti e hanno rubato alcune borse, oltre a soldi e gioielli". Poi la fuga: "Non riesco a comprendere come siano riusciti a frugare dentro casa senza svegliarci - spiega ancora Billah Sazal - la porta che hanno aperto è inoltre molto rumorosa e la casa piccola. Avremmo dovuto sentirla. Invece non ci siano accorti di nulla. Potrebbero averci stordito con del sonnifero".

"Un vero e proprio incubo - come conclude il 47enne -. Stanotte sarà difficile addormentarsi. Quanto ci è accaduto ci ha molto scosso. Siamo molto spaventati".

Furti e incendi di auto

Furti in appartamento ma non solo, con il quartiere romano al confine con il comune di Fiumicino alle prese con altri episodi criminali che stanno turbando il sonno dei residenti di Ponte Galeria da diverse settimane. Auto in fiamme, ma anche vetture cannibalizzate, come accaduto a una macchina in via Lorenzo Allevi, a cui i ladri hanno rubato tutti e quattro gli pneumatici.

Allarme criminalità nel quartiere

A lanciare l'allarme lo scorso 18 di aprile il consigliere del municipio XI Arvalia Angelo Vastola: "Attenzione. Sono alcune notti che ci sono furti in auto la notte. Mi giunge voce che questa notte sono stati avvistati in zona e messi in fuga. Per quello che mi risulta, da alcuni tempi diversi quartieri e zone di Roma sono oggetto di furti alle auto. Aiutiamoci a tenere il quartiere sicuro denunciando alle Forze dell'ordine situazioni anomale o persone con fare sospetto che girano. Alle volte, anche prendere un numero di targa e comunicarlo ai Carabinieri di Ponte Galeria al 066500 2013 può essere di grande aiuto".

Massimina nel mirino

Ponte Galeria, ma non solo. Lo sanno bene gli abitanti del vicino quartiere di Massimina dove nel corso del weekend sono state quattro le case visitate e svaligiate dai ladri mentre i proprietari dormivano in casa. Un vero e proprio spauracchio, con le forze dell'ordine chiamate a dare un segnale al fine di evitare nuovi spiacevoli risvegli in casa.