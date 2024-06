La banda del pit stop che in 4 minuti smonta pneumatici e fugge. I residenti fanno identikit dei ladri

C'è un video di quattro minuti in cui ci si vede bene la scena. Ci sono due uomini che si avvicinano a una Smart e in pochi istanti smontano gli pneumatici. Poi uno dei due corre in una direzione poi tornare poco dopo con un'auto rossa dove, insieme al complice, carica il bottino per poi ingranare la marcia e fuggire. È la cronaca dell'ennesimo furto avvenuto nella zona di Colle degli Abeti, in via don Tonino Bello.

A riprendere le telecamere di sorveglianza di una abitazione. L'auto è la stessa che lo scorso febbraio altri ladri avevano provato a saccheggiare. A bloccare all'epoca la banda furono i residenti che scesero in strada, fermandoli e consentendo l'intervento della polizia.

Questa volta, invece, il furto è stato portato a termine. Il colpo è andato in scena alle 5 del mattino del 3 giugno. Il proprietario della vettura, dopo aver denunciato il tutto alle forze dell'ordine, ha postato una immagine sui social descrivendo i ladri e lanciando un appello: "Se vedete questa Classe A rossa, con il tetto e i cerchioni neri, chiamate il numero unico per le emergenze".

Oltre alle auto cannibalizzate, come successo anche in passato, i residenti sono alle prese pure con i furti in appartamento, che testimoniano l'escalation di microcriminalità nel quartiere. A lanciare l'allarme, dopo l'ennesimo amaro buongiorno di chi vive lì, è Fabio Piccinelli, presidente del comitato di quartiere Catt Colle degli Abeti: "Da tempo chiediamo più sicurezza e l'installazione di telecamere che consentano di individuare i responsabili e ci appare strano in un mondo dove si vive di statistiche che qualcuno non si stia accorgendo dell'aumento esponenziale dei furti e di tutti quei reati predatori in genere".

"Ci stupisce che noi segnaliamo ma nessuno fa nulla. Ci sono condomini che stanno valutando la vigilanza privata, si sono fatti fare dei preventivi e almeno il livello di sicurezza potrebbe tornare a livelli più civili. - aggiunge Piccinelli - Insieme ad altri comitati e associazioni stiamo chiedendo che venga potenziato e incrementato in termini di mezzi e uomini il controllo del territorio da parte delle forze dell'ordine. Non possiamo più vivere così, facendo i conti con un furto subito al giorno".