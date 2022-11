I ladri di pneumatici del lungotevere traditi dall’auto parcheggiata in seconda fila

Tre pneumatici con annessi cerchi in lega erano già stati caricati a bordo di una Smart lasciata in seconda fila, il quarto stava per fare la stessa fine. Sono stati bloccati con gli attrezzi ancora in mano, intenti a smontare le macchine parcheggiate su lungotevere de’ Cenci, due uomini di 27 e 38 anni, entrambi arrestati.

A sorprendere la coppia in azione sono stati i carabinieri della compagnia d’intervento operativo (Cio), supportati dai colleghi della stazione di Piazza Farnese. Sono stati i militari della Cio a notare una Smart in sosta in doppia fila e a fermarsi per controllare. In quel momento hanno visto due uomini abbassarsi dietro una Audi parcheggiata nel tentativo di non farsi vedere, sono scesi e si sono avvicinati, bloccandoli prima che potessero fuggire.

Osservando la macchina i militari hanno capito che i due stavano smontando una ruota, e che le altre tre erano già state smontate. Le hanno ritrovate a bordo della Smart parcheggiata in seconda fila, insieme con vari arnesi utilizzati per smontarle tra cui chiavi inglesi, cric e trapano elettrico a batteria. La refurtiva è stata completamente recuperata e restituita al proprietario.