Ladri a caccia di pneumatici smontano i bulloni delle auto in sosta

A caccia di pneumatici sono stati sorpresi con le mani ancora sporche di grasso. Armati di chiave svita bulloni erano pronti a lasciare la vetture presa di mira su quattro mattoni. Ladri all'opera a Cole degli Abeti, nella periferia est della Capitale, che però hanno finito le loro scorribande con le manette ai polsi.

Sono stati gli agenti delle volanti a intervenire in via Cardinale Luigi Traglia, fra i quartieri di Nuova Ponte di Nona e Villaggio Prenestino, dopo aver ricevuto la segnalazione di furti in atto nei confronti delle vetture parcheggiate nel quartiere del VI municipio delle Torri. Arrivati sulla strada i poliziotti hanno di fatto notato due uomini, un 36enne cittadino italiano e un 25enne cittadino albanese, a bordo di un’auto con fare sospetto. Poco prima i due uomini erano stati notati da alcuni passanti armeggiare vicino a una delle macchine regolarmente in sosta.

Controllati, i due non hanno saputo dare giustificazione della loro presenza in quel luogo. Perquisiti, all'interno della vettura, nascosta sotto un sedile, è stata rinvenuta una chiave svita bulloni. Fatto un controllo alle auto in sosta effettivamente una di queste è stata trovata con le ruote prive dei bulloni appena smontati. I due ladri sono stati arrestati perché gravemente indiziati di tentato furto aggravato in concorso.