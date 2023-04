Ladri di pneumatici lasciano Bmw sui mattoni, cannibalizzato anche il pacchetto frontale

Quattro mattoni al posto degli pneumatici, e il pacchetto frontale sparito. All'opera al Quadraro la banda del pit stop, ladri professionisti in grado di cannibalizzare le vetture nel volgere di pochi minuti. L'amara - e costosa - sorpresa per il proprietario di un suv, depredato dopo essere stato lasciato in sosta in via Lemonia, a due passi dalla chiesa di San Policarpo.

A finire nel mirino della banda una Bmw X3. Oltre alle quattro ruote, i ladri hanno smontato anche il pacchetto anteriore, fari, griglie e fascione, per buona pace del portafoglio del proprietario. Banda del pit stop che già da qualche settimana ha messo nel mirino i suv parcheggiati nel quartiere del Tuscolano. Un'altra Bmw 480 è stata infatti lasciata su quattro mattoni poco distante da via Lemonia.