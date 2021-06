Armato di frullino taglia auto in sosta per rubare le parti meccaniche

Armato di un "frullino" stava tagliando alcune auto in sosta per rubare le parti meccaniche. Il ladro è stato sorpreso a Monterotondo, Comune della provincia nord di Roma, dai carabninieri delle stazioni di Fiano Romano e Nerola che lo hanno poi arrestato in flagranza di reato.

Il predone, un 41enne di origini albanese, è stato scovato nel cuore della notte a rubare, dopo averli tagliati con una smerigliatrice, alcuni componenti meccanici di un’autovettura parcheggiata in strada. L’uomo, alla vista dei militari, ha tentato di dileguarsi a piedi, ma è stato inseguito lungo le vie cittadine e poi bloccato.

Il Gip del Tribunale di Tivoli ha convalidato l’arresto, applicando nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di firma in caserma.